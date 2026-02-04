アメリカ国務省は6日、5日に失効したロシアとの唯一の核軍縮合意「新START＝新戦略兵器削減条約」をめぐり、新たな条約の締結に向け、アメリカとロシアだけではなく、中国の参加が不可欠だと訴えました。国務省は声明で、5日に失効したアメリカとロシアの戦略核弾頭などの配備数を制限する核軍縮合意「新START＝新戦略兵器削減条約」について「中国が核戦力を急速かつ不透明に増強したことで、時代遅れとなった」と指摘しました。