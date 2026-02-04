NY株式6日（NY時間12:08）（日本時間02:08） ダウ平均49908.52（+999.80+2.04%） ナスダック22912.20（+371.61+1.65%） CME日経平均先物56170（大証終比：+1760+3.14%） 欧州株式6日終値 英FT100 10369.75（+60.53+0.59%） 独DAX 24721.46（+230.40+0.94%） 仏CAC40 8273.84（+35.67+0.43%） 米国債利回り 2年債 3.504（+0.053） 10年債 4.216（+0.036） 30年債 4.864