７日午前０時５８分ごろ、栃木、群馬、埼玉各県で震度３、東京都や神奈川県などで震度２の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県南部。震源の深さは約８０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４・１と推定される。神奈川で震度２を観測したのは、横浜市鶴見区、神奈川区、川崎市川崎区、中原区、相模原市緑区、厚木市など。横浜市中区、金沢区、川崎市高津区、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市などで震度１となっ