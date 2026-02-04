イランの核開発をめぐるアメリカとイランの高官協議が行われ、イランのアラグチ外相は「前向きな協議だった」と述べたうえで、今後も協議を継続していくことを明かしました。中東のオマーンで6日、イランの核開発をめぐり、アメリカのウィットコフ中東担当特使とイランのアラグチ外相による協議が行われました。協議はオマーンの外相が仲介する間接的な形式で行われ、終了後、イランのアラグチ外相は「前向きな協議だった」などと