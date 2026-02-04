都内などでは、けさ（6日朝）から春の陽気となりましたが、土曜日（7日）からは一転、全国的に厳しい寒さに見舞われそうです。衆議院選挙の投票日である日曜日（8日）は日本海側を中心に大雪がピークを迎える見込みです。東京都心でもうっすら雪が積もる可能性があり、選挙への影響が懸念されています。大荒れの天気となった北日本。各地を猛吹雪が襲いました。報告「地吹雪がひどく、前が見通しづらい状況になっています」北海道