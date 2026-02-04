きょうの為替市場はややドル安の動きが出ており、ユーロドルは１．１８ドル台を回復している。本日の２１日線が１．１７７０ドル付近に来ているが、その水準でサポートされており、上向きの流れはかろうじて温存はしている状況。一方、ユーロ円は２１日線の上を回復し、上昇トレンドを継続している。１８５円台での推移。 ラガルドＥＣＢ総裁が前日の理事会後の会見で、ユーロ高を理由に利下げを行