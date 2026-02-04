7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1710円高の5万6120円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4253.68円に対しては1866.32円高。出来高は1万4774枚となっている。 TOPIX先物期近は3762ポイントと前日比51ポイント高、TOPIXの現物終値比は63.00ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5612