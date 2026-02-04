7日午前1時55分ごろ、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、福島県の楢葉町です。【各地の震度詳細】■震度2□福島県楢葉町■震度1□福島県いわき市相馬市南相馬市福島広野町富岡町川内