ノルウェーのメッテ・マリット皇太子妃は6日、声明を発表し、富豪・エプスタイン氏を巡る疑惑が新たに浮上したことを受け、謝罪しました。皇太子妃はこれまで、性的虐待などの罪で起訴され自殺した富豪・エプスタイン氏との関係が指摘されていました。今回、アメリカ司法省が公開した資料で、エプスタイン氏が2008年の別の事件で有罪判決を受けた後も、2人は連絡を続けていたとみられることなどが明らかになり、国内での批判が高ま