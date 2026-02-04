NY株式6日（NY時間11:12）（日本時間01:12） ダウ平均49783.35（+874.63+1.79%） ナスダック22866.82（+326.23+1.45%） CME日経平均先物56070（大証終比：+1660+2.97%） 欧州株式6日GMT16:12 英FT100 10372.59（+63.37+0.61%） 独DAX 24714.08（+223.02+0.91%） 仏CAC40 8277.92（+39.75+0.48%） 米国債利回り 2年債 3.502（+0.051） 10年債 4.216（+0.036） 30年債 4