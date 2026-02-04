ドジャース・大谷はアリゾナ州グレンデールの球団施設を4日連続で訪れ、自主トレを行った。前日は約80メートルの遠投などを行ったが、この日はフィジカルトレーニングが中心。トラビス・スミス・ストレングスコーチが見守る前で、ポールを頭の上に持って走り、軽いランニングなどで汗を流した。合間にポールをバットに見立てて素振りしたり、軽いシャドーピッチングを繰り返す場面もあった。（杉浦大介通信員）