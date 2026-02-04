2年連続サイ・ヤング賞のタイガースのスクバルが年俸調停に勝利し、希望していた今季年俸3200万ドル（約50億2400万円）が認められた。年俸調停での史上最高額で、球団提示の1900万ドル（約29億8300万円）は退けられた。これまでの最高額は24年にソトがヤンキースと結んだ3100万ドル（約48億6700万円）だった。29歳の左腕は昨季、31試合に登板して13勝6敗、防御率2・21をマーク。今季終了後にFAとなる。