とちぎテレビ 2026年02月07日午前00時58分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度3の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは栃木県、群馬県、埼玉県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは80km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．１と推定されます。 栃木県 【震度3】 下野市 【震度2】 宇都宮市 足利市 栃木市 佐