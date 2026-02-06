私たちが生きていくのに必要不可欠な呼吸は、肺で行われています。しかし、肺は自ら膨らむこと（吸気）も、縮むこと（呼気）もできません。肺の周辺にある「呼吸筋」と呼ばれる数多くの筋肉によって肺に空気が流入する仕組みになっているのです。呼吸筋は、息を吐くときに収縮する「呼息筋」と、息を吸うときに収縮する「吸息筋」の2種類に分けることができます。代表的な呼吸筋は、肺の下にあって胸部と腹部を分けている横隔膜と