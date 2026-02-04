ボートレース児島の「ヴィーナスシリーズ第２１戦第１５回クラリスカップ」が６日に開幕した。守屋美穂（３７＝岡山）は初日５、３枠で２着２本とまずまずのスタートを切った。「片面だけペラを叩いて足は悪くない。出足も伸びも全体にまずまず」と舟足も好感触だ。３日に下関Ｇ?中国地区選を終えて５日が今節の前検と中１日での参戦。２日目はメイン１２Ｒ「クラリスドリーム」１号艇で登場。インからきっちりに逃げて今