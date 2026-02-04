ボートレース宮島の「第１５回やまだ屋『桐葉菓』杯」は６日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。３日目終了時点で得点率トップに立った原田佑実（３８＝大阪）は４日目４Ｒは６号艇で４着。予選ラストとなった９Ｒは２コースから差し切って１着。１位での準優進出を決めた。舟足も「差し遅れたと思ったけど、そこから進んだ。日に日に良くなっている。行き足から伸びは良さそう」と納得の域まで仕上