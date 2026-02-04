プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚キムチうどん」 「厚焼き卵」 「里芋のしょうゆ麹和え」 の全3品。 発酵食品を取り入れたヘルシーな献立。【主食】豚キムチうどん 汁気少なめの、和え麺風エスニックうどん。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：618Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人分） 豚バラ肉  (薄切り)150g 白菜キムチ  