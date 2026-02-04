7日午前0時58分ごろ、栃木県、群馬県、埼玉県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、栃木県の下野市、群馬県の板倉町、埼玉県の行田市と加須市です。【各地の震度詳細】■震度3□栃木県下野市□群馬県