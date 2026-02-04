「KDDI」は子会社で架空取引があり、売上高が2460億円あまり過大計上されていたおそれがあると発表しました。KDDI松田浩路 社長「多大なるご迷惑とご心配をおかけして心よりお詫び申し上げます」過大計上があったのはKDDIの子会社「ビッグローブ」と、その子会社の「ジー・プラン」です。広告主が実在しないにもかかわらず、広告代理業の架空取引を行っていて、売上高を累計でおよそ2460億円過大に計上していた可能性がある