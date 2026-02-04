スノーボード・男子ビッグエア決勝のスタートリストが発表されました。日本代表は4選手が挑みます。6日の予選に出場したのは、荻原大翔選手、長谷川帝勝選手、木村葵来選手、木俣椋真選手の4選手。全員がオリンピック初出場ながら、決勝進出を決めました。この種目では、3本のジャンプのうち高得点をマークした2本の合計点を争い、30人中上位12人が決勝へ駒を進めます。“スピンマスター”の異名を持つ荻原選手は予選トップで決勝