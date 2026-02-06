コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）の組み合わせ抽選会が6日に行われ、それぞれ対戦カードが決まった。準決勝に残ったチームは日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダ、バルセロナ、アトレティコ・マドリード、アスレティック・ビルバオの4チーム。抽選の結果、ソシエダはビルバオとの対戦が決定。準決勝でバスクダービーに臨むことになった。また前回王者のバルセロナはアトレティコ・マドリードとの対戦が決定。昨シーズ