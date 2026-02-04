国内の消防機関として初めて四足歩行ロボットを活用した訓練が行われました。訓練は、東京消防庁の職員など約150人が参加し、化学工場が爆発して放射性物質が漏えいしたという想定で行われました。訓練には、国内の消防機関として初めて四足歩行ロボットが登場し、放射性物質の測定などを行いました。