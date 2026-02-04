襲撃を受けた米領事館で、建物を見回るリビア治安部隊員ら＝2012年9月、リビア東部ベンガジ（AP＝共同）【ワシントン共同】ボンディ米司法長官は6日、連邦捜査局（FBI）が、2012年9月にリビア東部ベンガジで米大使ら4人が死亡した米領事館襲撃事件の主要な容疑者1人を逮捕したと発表した。ボンディ氏は容疑者が6日に米国に到着し、米当局が拘束していると説明。殺人などの罪に問われる見通しだと語った。事件では、クリスト