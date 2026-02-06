明治安田J1百年構想リーグ開幕戦で無念の負傷交代となった横浜F・マリノスのGK朴一圭が、試合後の取材に応じ、自身の状態について言及した。横浜FMは開幕戦でFC町田ゼルビアと対戦した。1-1で迎えた17分、DF加藤蓮のバックパスに町田FWエリキが反応する。ゴール前で1対1となった朴とエリキは、互いにボールを蹴り合う形で交錯。ボールはそのままゴールネットに吸い込まれた。足を固定した状態でミックスゾーンに姿を見せた朴