大川原化工機の冤罪事件を巡り、東京都が会社側に支払った賠償金について、警視庁が当時の捜査幹部ら3人に合わせて528万円の負担を求めたことが分かりました。大川原化工機の冤罪事件では、都から会社側に約1億8500万円の賠償金が支払われ、都の監査委員が警視庁に対し、捜査幹部らに賠償金を負担させるよう勧告していました。勧告を受け、警視庁は捜査を指揮した当時の警視と警部にそれぞれ250万円、違法な取り調べが認定された警