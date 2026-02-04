【イタリア・ミラノ６日発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が開幕し、日本は合計２３点で２位発進。日本スケート連盟の竹内洋輔フィギュア強化部長は、２日目（７日＝日本時間８日）のキーマンに男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）を指名した。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は?うたまさ?こと吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）が６８・９４点の８位で３点。ペアショートプログラム（Ｓ