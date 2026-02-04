トヨタ自動車が社長を交代する人事を発表しました。トヨタ自動車佐藤恒治 社長「トヨタがこれから向き合っていく経営課題に対して、全力で取り組むためのフォーメーションチェンジ」人事は今年4月1日付で、佐藤恒治社長（56）が副会長に就任。社長の後任には執行役員で財務の責任者を務めてきた近健太氏（57）が昇格するということです。佐藤氏は今年1月に日本自動車工業会の会長に就任していて、果たすべき役割が大きいこ