ミラノ・コルティナオリンピックのアイスホッケー女子１次リーグＢ組で６日、日本はフランスとの初戦に臨み、３―２で競り勝った。１―１で迎えた第３ピリオドに、ＦＷ伊藤麻琴（トヨタシグナス）のシュートで勝ち越すと、直後にＦＷ前田涼風（道路建設）が追加点を決めた。最後は１点差に迫られたが、相手の猛攻をしのいで逃げ切り、白星発進した。初のメダル獲得を目標に掲げる日本（スマイルジャパン）。１年前の五輪最終予