【イタリア・ミラノ６日発】涙の理由とは――。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が開幕し、日本は合計２３点で２位発進。悲願の金メダルに向けて、上々のスタートを切った。いきなり目に光るものがあった。トップバッターを任されたアイスダンスの?うたまさ?こと吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）が演技を終えると、女子の坂本花織（シスメックス）と男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が応援