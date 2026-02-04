甘みが増し、茎までやわらかくなる冬のブロッコリー。実は、いちばんのごちそうは、シンプルにゆでること。好みの加減にゆでたら、熱いうちにごま油と塩をひとふり。飛田和緒さん流の究極シンプルな調理法で、野菜そのものの味わいをストレートに楽しみます。火を入れるだけなのに、思わず驚くおいしさです。『ゆでブロッコリー』のレシピ材料（2〜3人分）ブロッコリー……1株（約300g） 塩（粒が粗めのもの）……適宜 ごま油……