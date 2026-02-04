パキスタンの首都イスラマバードにあるモスクで自爆テロとみられる爆発があり、少なくとも31人が死亡、169人がけがをしました。地元メディアによりますと、首都イスラマバードにあるイスラム教シーア派のモスクで6日午後、爆発がありました。当時、モスクでは金曜日の礼拝が行われていて、少なくとも31人が死亡し、169人がけがをしたということです。現地の日本大使館によりますと、日本人が巻き込まれたとの情報は入っていないと