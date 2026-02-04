トヨタの社長が交代します。トヨタ自動車は6日、4月1日付で佐藤恒治社長（56）が副会長となり、近健太執行役員（57）が社長に昇格する人事を発表しました。自動車産業を取り巻く環境が変化する中、経営のスピードを上げていくことなどが理由で、佐藤社長は就任から3年での交代となります。新たに社長に就く近執行役員は財務部門のトップで、「悪いときに踏ん張れる構造を作っていきたい」と強調しました。また、あわせて発表された