ラーメンにギョーザ。去年の消費額が最も多かったのは、どの地域だったのでしょうか？山形市役所に集まったのはラーメン店の店主たち。緊張した面持ちで発表の瞬間を待ちます。「結果が発表されました」総務省の家計調査の結果が発表され、去年1年間のラーメン消費額で山形市が全国1位となりました。年間消費額は2万5102円。日本一に輝くのは4年連続です。『ラーメンの聖地、山形市』を創る協議会寒河江洸 副会長「今後もみ