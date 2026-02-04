JR東日本と日本航空は、地方創生に向けた連携協定を結び、将来的にはチケットの一本化を検討することも明らかにしました。東京・港区の「高輪ゲートウェイシティ」で行われた記者会見で、両社は地方創生に向けた協定を結んだと発表しました。両社はまず東日本エリアでの連携強化を行う方針で、北海道と東北を一体のエリアとみなした旅行商品の開発や、チケットの一本化を検討するとしています。鉄道と航空をシームレスにつなぐこと