メビウスは、リバーヒルソフトのMSX2版RPG「BURAI 上巻」「BURAI 完結編」を1つにしたNintendo Switch版「BURAI MSX2 COMPLETE」を2026年2月19日に発売します。上巻と完結編をノンストップで楽しめる完全版として登場します。 メビウス「BURAI MSX2 COMPLETE」  発売日：2026年2月19日対応ハード：Nintendo Switchジャンル：RPGプレイ人数：1人価格：通常版 5,500円（税込）/ 限定版 11,000円（税込）レーティング