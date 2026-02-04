四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部は、現学長の須原祥二氏を再任することを決定しました。2024年11月26日に開催された学校法人四天王寺学園理事会において正式に承認されたものです。 四天王寺大学 須原祥二学長の再任決定  任期：2026年4月1日〜2028年3月31日（2年間）年齢：58歳現職：四天王寺大学 学長、社会学部 教授専門分野：日本史学 博士（文学） 今回の再任は、現在の任期（2024年4月1日から2026