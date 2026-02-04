ICE BEANSは、猫をモチーフにした雑貨やアートが集まるイベント「HAPPY CAT MARKET vol.11」を、2026年2月11日から2月17日まで、なんばマルイで開催します。本イベントは、なんばマルイで実施される「猫WEEK」内の企画として行われます。会場では、猫グッズの販売に加え、保護猫を知り応援することにつながる企画も多数展開されます。 ICE BEANS「HAPPY CAT MARKET vol.11」  開催期間：2026年2月11日（水）〜2月17