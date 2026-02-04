ロボット芝刈機分野の世界的リーダーであるハスクバーナが、世界でも最も歴史あるゴルフトーナメントの一つであるブリティッシュ・マスターズの新たなタイトルパートナーとなる複数年契約を締結しました。2026年大会は「ハスクバーナ・ブリティッシュ・マスターズ」として開催されます。 ハスクバーナ「ブリティッシュ・マスターズ」タイトルパートナー就任  開催時期：2026年8月開催地：ザ・ベルフライ ブラバゾン