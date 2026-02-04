◇ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート団体（2026年2月6日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケート団体の第1日が行われ、女子SPでは今季で引退する前世界女王の坂本花織（シスメックス）が今季世界最高となる78・88点で1位となった。日本は米国に次ぐ2位で1日目を終えた。取材エリアでは、演技前のルーティンができなかったことを明かした。普段は中野園子コーチに背中を叩いてもらい、演技に向か