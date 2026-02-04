【HG 1/144 グスタフ・カール００型】 2月7日 発売 価格：3,850円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 グスタフ・カール００型」を2月7日に発売する。価格は3,850円。 本商品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」に登場するMS「グスタフ・カール００型」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で立体化したもの。