【S.H.Figuarts（真骨彫製法） サンダーグリッドマン】 2026年8月発送予定 価格：14,850円 プレミアムバンダイ販売商品 「電光超人グリッドマン」に登場する、グリッドマンのパワーアップ形態「サンダーグリッドマン」が「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」で発売されることが決定現在プレミアムバンダイの魂ウェブ商店で予約を受付中。 「S.H.Figua