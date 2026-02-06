カシオ計算機は2月6日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、新たな挑戦や新生活を迎える人々に向けたスペシャルモデル「FIRE PACKAGE」の2026年モデル2機種を発売した。G-SHOCK FIRE PACKAGE 2026年モデル○デザインはオールブラック、デジアナ／デジタルの2モデルを用意「FIRE PACKAGE」の2026年モデルは、シンプルかつ力強いオールブラックのデザインを採用し、多様なスタイルやシーンにマッチして新たな挑戦を腕元から支