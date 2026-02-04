【イタリア・ミラノ６日発】まさかのトラブルも関係なし――。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が開幕し、日本は合計２３点で２位発進。女子の坂本花織（シスメックス）は１位で１０点を奪い、エースの存在感を十二分に発揮した。演技前は指導を仰ぐ中野園子コーチに背中をたたかれてからリンクへ向かうのがルーティンだ。しかし、会場のフェンスが分厚く、中野コーチは「届かん」。そこで坂本は自ら背中をタッ