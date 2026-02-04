【METAL ROBOT魂（Ka signature）＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］】 2026年6月発売予定 価格：26,400円 「METAL ROBOT魂（Ka signature）＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム」が「［Re:Coordinate］」の名前を冠し、2026年6月に一般店頭にて発売される。 「METAL ROBOT魂（Ka signature）＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］」。2026年6月発売予定。価格は26,400円