◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体戦（６日、イタリア・ミラノ＝大谷翔太）フィギュアスケートが団体戦からスタート。女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）が、今季世界最高の７８・８８点。１位で１０点を獲得し、日本を６位から２位に引き揚げ「すごくいいスタートが切れた」と、満面の笑みを浮かべた。大会開幕日、最終種目の最終滑走。「タイム・トゥ・