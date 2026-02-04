【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日終値と比べた上げ幅が一時、900ドルを超えた。ダウ平均は前日に600ドル近く下落した反動で、6日は値頃感の出た銘柄を中心に幅広い銘柄を買い戻す動きが強まった。午前10時現在は前日比767.33ドル高の4万9676.05ドルを付けた。