フィギュア団体で初日7位につけた韓国の選手ら＝6日、ミラノ（ロイター＝共同）フィギュアスケートで2大会ぶりに団体出場の韓国は、ペアの選手が不在の中で初日を7位で終えた。女子で初代表の辛智娥が4位と健闘。「自分でも意外だが、普段の大会と同じように適度な緊張感で臨めた。団体での感覚を忘れず、個人戦までにもっとよく仕上げていきたい」と笑顔で話した。（共同）