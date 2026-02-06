2月7日からは一気に景色が変わりそうです。静岡県内では広く山沿いを中心に雪が積もる恐れがあります。久留嶋怜気象予報士の解説です。 【写真を見る】2月8日は東部を中心に大雪の恐れ 静岡市の市街地でも雪が舞う可能性 投票にオススメの時間帯は？週末は東部山間部で雪か 今週末は強い風を伴い、視界が悪くなる可能性もあります。山沿いのみならず、平野部や静岡市街地でも雪が舞う可能性があります。 なぜ静岡で雪が降るのか