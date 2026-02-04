高市政権への信任を問う第５１回衆院選は８日、投開票を迎える。物価高対策などの経済対策や消費税減税などを主な争点に、昨年１０月に発足した自民、日本維新の会両党による連立政権の実績や、今後の政権運営の是非を問うこととなる。高市首相（自民総裁）は、自民、維新の与党での過半数（２３３議席）獲得を勝敗ラインに掲げた。対する中道改革連合は比較第１党を目標に定め、国民民主党など他の野党は公示前からの議席増を