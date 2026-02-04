2月6日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。口笛なるおが超大物俳優から言われた「芸歴21年目で1番怖かった」というトラウマ級の一言を告白した。【映像】超大物俳優からのトラウマ級の一言『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、出演者がさまざまなことに挑戦していくアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、「10代目ミスマリンちゃ